राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की रैली के लिए हजारों समर्थक वाशिंगटन में जुटे

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव (US Presidential Election) में कथित धांधली के खिलाफ वाशिंगटन (Washington) में आयोजित रैली में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (President Donald Trump) के समर्थक जुटे. इस रैली को ट्रम्प बुधवार को संबोधित करने वाले हैं. ट्रम्प ने मंगलवार को ट्वीट किया, ‘‘वाशिंगटन उन लोगों से भर गया है जो नहीं चाहते है कि चरमपंथी वाम डेमोक्रेट चुनाव में जीत का हरण कर सके. हमारे देश ने बहुत सहा अब वे और नहीं सहन करेंगे. हम आपको यहां ओवल ऑफिस (अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यालय) से सुनेंगे (प्यार करेंगे). एक बार फिर अमेरिका को महान बनाएंगे.''

Washington is being inundated with people who don't want to see an election victory stolen by emboldened Radical Left Democrats. Our Country has had enough, they won't take it anymore! We hear you (and love you) from the Oval Office. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!