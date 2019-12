TikTok का #ChairCallenge हुआ वायरल, लोगों ने कहा सिर्फ ''महिलाएं कर सकती हैं ऐसा'', देखें Video

टिकटॉक (TikTok) पर एक #ChairChallenge काफी वायरल हो रहा है. कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह से कुर्सी को केवल महिलाएं ही उठा सकती हैं. वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक इस चैलेंज को पूरा करने के लिए पहले दीवार से 3 फीट की दूरी पर खड़ा होना है, उसके बाद इस तरह से झुकना है कि आपका सिर दिवार को छुए. इसके बाद आपको एक कुर्सी को पकड़ना है और सीधा खड़ा होना है.

ट्विटर पर कई लोगों ने इस चैलेंज को पूरा करते हुए अपने वीडियोज को शेयर किया है. कुछ लोगों ने कहा कि इस चैलेंज को सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं.

यहां देखें वीडियो:

Tried the tik tok chair challenge cause i thought it was fake...... #TikTok#ChairChallengepic.twitter.com/5Nf5NYsMAt — Izzy Sam (@SamTwizzy5) November 20, 2019

वहीं एक यूजर ने इन वीडियोज को देखकर लिखा, ''यह कोई नई चीज कैसे है? हम यह स्कूल में किया करते थे और अब मैं 46 की हूं.''

How is this a “new thing” we did this in elementary school PE and I'm 46 @#ChairChallenge — LNS (@alwaysrj) December 1, 2019

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "मेरे पति इस चैलेंज को नहीं कर पाए."

My hubby legit couldn't do the chair challenge — L i a n a K (@lianakey21) December 3, 2019

एक अन्य यूजर ने अपने पति का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''मेरे पति ये कर सकते हैं''.