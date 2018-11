दुनिया का सबसे कठिन ATM पासवर्ड! तस्वीर देख बता सकते हैं कौन से हैं वो 4 नबंर?

बैंक फ्रॉड या फिर एटीएम कार्ड के गलत यूज़ से बचने के लिए सभी लोग कठिन से कठिन पासवर्ड रखते हैं. बावजूद ऐसे पासवर्ड को आपके पार्टनर या फिर बच्चे पकड़ ही लेते हैं और उससे खूब सारी शॉपिंग या फिर बाहर खाना खाते हैं. लेकिन आपको यहां एक ऐसा पासवर्ड दिखा रहे हैं, जिसे समझना अच्छे-अच्छों के बस से बाहर है.सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है. यह पोस्ट एक ATM कार्ड के साथ उसके गणित में लिखे पासवर्ड का है. सबसे खास इस पासवर्ड के साथ लिखा मैसेज है कि 'Hi darling','Use my ATM card, take any amount out, go shopping and take your friends for lunch. I Love You Honey.' यानी हेलो प्रिय, आप मेरे एटीएम का इस्तेमाल करें, जितना पैसा भी निकालना हो निकालें, शापिंग करें और दोस्तों के साथ लंच पर जाएं. आई लव यू हनी.

इस मैसेज के नीचे ही गणित का सवाल दिया हुआ है जिसे सुलझाकर 4 अंक का एटीएम पासवर्ड मिलेगा.ये पोस्ट सबसे पहले सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म रेडिट पर जून 2018 में शेयर हुआ था और अब ये नोट इंस्टाग्राम पर भी वायरल हो रहा है. आप भी देखिए ये नोट और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या पता आपको इस कार्ड का एटीएम पिन मिल जाए.