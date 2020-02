अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजने पर कुछ इशारे करते हुए नजर आए. सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के इस वीडियो को अमेरिका के एक एक नेता ने शेयर किया है. इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप काले सूट और लाल टाई में नजर आ रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रगान बजने के दौरान वह अपने हाथ कॉन्सर्टमास्टर की तरह हिलाते हुए नजर आ रहे हैं.

ट्रंप के इस वीडियो को शेयर करते हुए नेता डेविड सिसिलिन ने लिखा, ''देशभक्त होने का दावा करने वाले (और पुलिस बर्बरता का विरोध करने वाले एनएफएल खिलाड़ियों पर हमला करने वाले) के लिए ऐसा नहीं लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रगान का बहुत सम्मान करते हैं''.

For someone who claims to be such a patriot (and who attacked NFL players protesting police brutality), it sure doesn't seem like @realDonaldTrump has a lot of respect for the National Anthem. pic.twitter.com/VrPBx1HXzo

इसके बाद एक ट्वीट में ब्रायन टायलर कोहेन भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हुए नजर आए. उन्होंने लिखा, ''ट्रंप राष्ट्रगान के दौरान नकल उतारते हुए नजर आए. हम सब जानते हैं कि GOP झंडे के प्रति अनादर करने वालों के खिलाफ किसी तरह की सहिष्णुता का रुख नहीं अपनाता है. मुझे उम्‍मीद है कि इसकी कड़ी शब्‍दों में निंदा की जाएगी."

Trump caught mocking the National Anthem during the #SuperBowl.



Since we know the GOP takes a zero-tolerance stand against any display of disrespect toward the flag, I expect the right will be offering a full-throated condemnation.



...Any day now.pic.twitter.com/lMcwYfkPog