ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी का जोरदार विरोध, USIBC ने कहा- H-1B वीज़ा पर रोक लगाने से अमेरिका को होगा नुकसान

ट्रंप ने प्रवासियों को दिए जाने वाले वर्क वीज़ा पर 31 दिसंबर तक रोक लगाई है. (फाइल फोटो)

खास बातें USIBC और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया विरोध

कहा- अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर होगा असर

ट्रंप ने वर्क वीज़ा पर 31 दिसंबर तक के लिए लगाई है रोक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासी कामगारों के लिए वीज़ा नियम बदलने की दिशा में H-1B वीज़ा पर रोक लगाने के फैसले का चारों ओर विरोध हो रहा है. अमेरिका के एक बड़े बिजनेस एडवोकेसी ग्रुप ने कहा कि ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका और इसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा. US India Business Council (USIBC) की अध्यक्ष निशा देसाई बिस्वाल ने कहा कि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है. बता दें कि इस हफ्ते ट्रंप ने एक घोषणापत्र जारी कर भारतीय IT प्रोफेशनल्स के बीच मांग वाले H-1B वीज़ा के साथ-साथ दूसरे ऐसे ही प्रवासियों के लिए जारी किए जाने वाले वर्क वीज़ा पर इस साल के अंत तक रोक लगा दी है. ट्रंप ने कहा कि उनका यह फैसला लाखों अमेरिकियों के हित में है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के बीच अपना रोजगार खो दिया है. हालांकि US Chambers of Commerce और USIBC ने इस फैसले का विरोध किया है.