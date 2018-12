इंडोनेशिया में सुनामी: अब तक 281 लोगों की मौत, हजार से ज्यादा लापता, राहत और बचाव कार्य जारी

इंडोनेशिया में शनिवार रात आई सुनामी (Tsunami in Indonesia ) में मरने वालों की संख्या 281 तक पहुंच गई है. स्थानीय प्रशासन के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग लापता भी हुए हैं. प्रशासन फिलहाल लापता लोगों की तलाश के लिए विशेष अभियान चला रहा है. बता दें कि सुंडा जलडमरूमध्य में शनिवार रात ज्वालामुखी फटने के बाद आई सुनामी (Tsunami in Indonesia ) ने इंडोनेशिया में बड़ी तबाही मचाई है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटने के बाद सुनामी (Tsunami in Indonesia ) शनिवार को स्थानीय समयानुसार रात 9:27 बजे दक्षिणी सुमात्रा और पश्चिमी जावा के पास समुद्र की ऊंची लहरें तटों को तोड़कर आगे बढ़ीं जिससे अनेक मकान नष्ट हो गए. लोगों को बचाने के लिए खोज और बचाव का काम तेज कर दिया गया है. इंडोनेशिया के मौसम विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी के वैज्ञानिकों ने कहा कि अनाक क्राकाटाओ ज्‍वालामुखी के फटने के बाद समुद्र के नीचे भूस्खलन सुनामी (Tsunami in Indonesia ) का कारण हो सकता है. उन्होंने लहरों के उफान का एक कारण पूर्णिमा के चंद्रमा को भी बताया है.

The death toll from a volcano-triggered #tsunami in #Indonesia has risen to 281, with more than 1,000 people injured, reports AFP (file pic) pic.twitter.com/71DB086erU