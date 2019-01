21 करोड़ में नीलाम हुई ये मछली, जानिए क्यों है इतनी खास

जापान में 'सुशी' टायकून ने नीलामी के दौरान एक जाइंट टूना मछली को 31 लाख डॉलर (करीब 21 करोड़ 55 लाख 27 हज़ार और 500 रुपये) में खरीदा. बीबीसी के मुताबिक, टुना किंग कियोशी किमुरा ने 278 किलोग्राम ब्लूफिन टूना फिश को खरीदा, जो की एक लुप्तप्राय प्रजाति है.

थोक व्यापारी और सुशी कंपनी के मालिक आमतौर पर सर्वोत्तम मछलियों के लिए ऊंचे दाम देते हैं.

वर्ल्ड वाइल्फलाइफ फंड के मुताबिक, ब्लूफिन टूना एक लुप्तप्राय प्रजाति है.

इस मछली को स्किजी (Tsukiji) नाम की दुनिया की सबसे बड़ी मछली मार्केट से खरीदा गया. यह मार्केट रेस्टोरेंट्स और दुकानों के लिए भी दुनियाभर में फेमस है.

स्किजी की शुरुआत 1935 में हुई. ये मार्केट खासकर टूना मछली की नीलामी के लिए ही जानी जाती है. यहां से खरीदी गई मछली छोटी दुकानों से लेकर बड़े स्टोर्स तक में बेची जाती हैं.

देखें टुना किंग कियोशी किमुरा की इस 31 लाख डॉलर की मछली के साथ तस्वीरें...

A Japanese sushi boss has paid a record $3.1m (£2.5m) for a giant tuna at the first new year's auction in Tokyo's new fish market.



Self-styled "Tuna King" Kiyoshi Kimura bought the 278kg (612lbs) bluefin tuna, which is an endangered species. pic.twitter.com/WcKDhBh559 — Gunes ( ͡° ͜ʖ ͡°) (@Gunesonar) January 5, 2019

Kiyomura Co's President Kiyoshi Kimura, who runs a chain of sushi restaurants Sushi Zanmai, poses as he prepares to cut a 278kg bluefin tuna, priced with a 333,600,000 yen bid at the Toyosu fish market's first tuna auction this year, at his sushi restaurant pic.twitter.com/9WJWUKOThw — Economic Divide (@ED_Program) January 5, 2019

Asta record a #Tokyo. L'imprenditore giapponese del sushi Kiyoshi Kimura ha comprato un tonno bluefin di 278 chili pagandolo 3,1 milioni di dollari. pic.twitter.com/A2vbLwvRBB — ROBERTO ZICHITTELLA (@ROBZIK) January 5, 2019