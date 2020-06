ट्विटर ने हटाया डोनाल्ड ट्रम्प का वीडियो, अमेरिकी राष्ट्रपति के आरोप के बाद जैक डोर्सी ने दी सफाई

ट्रम्प ने इस बारे में एक खबर को री-ट्वीट करते हुए लिखा, 'प्रदर्शनकारियों से सहानुभूति दिखाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति का एक कैंपेन वीडियो ट्विटर ने डिसेबल कर दिया. वह लोग कड़ी मेहनत से कट्टरपंथी वाम डेमोक्रेट की ओर से लड़ाई लड़ रहे हैं. एकतरफा लड़ाई. ये अवैध है. सेक्शन 230.' इसके जवाब में ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी (Jack Dorsey) ने ट्वीट किया, 'ये सही नहीं है और न ही अवैध है. ये वीडियो इसलिए हटाया गया क्योंकि हमें इसको लेकर कॉपीराइट संबंधी शिकायत मिली थी.'

Not true and not illegal.



This was pulled because we got a DMCA complaint from copyright holder. https://t.co/RAsaYng71a