ईरान के मिसाइल हमले के बाद बगदाद के ग्रीन जोन में दागे गए रॉकेट, इसी इलाके में मौजूद है US दूतावास

अमेरिका (America) और ईरान (Iran) के बीच तनाव कम नहीं हुआ है. बीते शुक्रवार अमेरिका (US) ने इराक (Iraq) की राजधानी बगदाद के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर हवाई हमला किया था. इस हमले में ईरान (Iran) की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के मुखिया और उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था के आर्किटेक्ट जनरल कासिम सुलेमानी (Qasem Soleimani) समेत कई लोगों की मौत हो गई थी. जिसके बाद ईरान ने अमेरिका से सुलेमानी की मौत का बदला लेने की धमकी दी और मंगलवार रात इराक स्थित दो अमेरिकी बेस पर एक दर्जन से ज्यादा मिसाइलें दागीं. बुधवार रात बगदाद के ग्रीन जोन में एक बार फिर दो रॉकेट दागे गए हैं. इस हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है.

ईरान ने इराक में अमेरिका सेना द्वारा यूज किए जा रहे दो एयरबेस पर दागी दर्जनभर मिसाइलें, देखें VIDEO

अमेरिकी सेना के प्रवक्ता कर्नल मायल्स बी. कैगिंस ने इस घटना की पुष्टि की है. उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा, '8 जनवरी को रात 11:45 बजे बगदाद स्थित इंटरनेशनल जोन में छोटे रॉकेट दागे गए हैं. किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है.' इराकी जॉइंट मिलिट्री के कमांडर ने इस बारे में कहा कि बगदाद स्थित ग्रीन जोन में दो कत्यूशा रॉकेट दागे गए. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि यह रॉकेट किसने दागे और किस जगह से दागे गए. बगदाद स्थित ग्रीन जोन वह हाई सिक्योरिटी एरिया है, जहां अमेरिका सहित कई देशों के दूतावास हैं.

The military Coalition confirms small rockets impacted near Baghdad's International Zone, Jan. 8 at 11:45 p.m. (Baghdad Time). No Coalition casualties or damage to facilities. Follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. https://t.co/GTca3nOIsQ