UAE राजदूत बोले- भारतीय संस्कृति में है बहुत अधिक सहिष्णुता और स्वीकार्यता

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के भारत में राजदूत अहमद अलबन्ना ने सोमवार को कहा कि भारतीय संस्कृति में काफी सहिष्णुता और स्वीकार्यता व्याप्त है और साथ ही कहा कि ये दोनों देशों की साझा विशेषता है. यूएई वर्ष 2019 को ‘सहिष्णुता वर्ष' के रूप में मना रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनवरी में 2019 को ‘सहिष्णुता वर्ष' घोषित करने के लिए यूएई की तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि दूसरी तरफ भारत साढ़े चार साल से ‘असहिष्णुता' का गवाह है. अलबन्ना ने यह बात दुबई एक्सपो 2020 की शुरुआत से पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान कही.

यह पूछने पर कि भारत में सहिष्णुता को वह कैसे देखते हैं, अलबन्ना ने कहा, ‘‘सहिष्णुता और स्वीकार्यता के संदर्भ में, मैं यूएई और भारत की संस्कृति में कई समानताएं और कई विशेषताएं देखता हूं, जो हमारी संस्कृतियों में एक जैसी हैं.'' राजदूत ने आगे कहा कि यूएई और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 60 अरब डॉलर हो गया है और अमेरिका तथा चीन के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है. उन्होंने कहा, ‘‘यूएई के लिए भारत सबसे अग्रणी साझेदार है. यूएई में 30 लाख से अधिक भारतीय रह रहे हैं.''

