लाहौर ज़ू सफारी की बढ़ी रौनक, यूएई ने पाकिस्तान को तोहफे में दिए 18 शेर और बाघ

संयुक्त अरब अमीरात ने चार सफेद बाघ (White Tigers), छह बंगाल टाइगर्स (Bengal Tigers) और आठ अफ्रीकी शेरों (African lions) सहित कुल 18 शेर और बाघ लाहौर के चिड़ियाघर (Lahore Zoo) को भेंट किए हैं.

कुल 18 शेरों और बाघों में तीन नर और एक मादा सफेद शेर, चार नर और दो मादा बंगाल टाइगर्स के साथ ही चाप अफ्रीकन शेर हैं. ये सभी 5 साल से कम उम्र के हैं.

‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की एक खबर के अनुसार यूएई के प्रधानमंत्री एवं दुबई के शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम (Mohammad Bin Rashid Al Maktoum) द्वारा भेंट किए गए ये जानवर को इस्लामाबाद लाए गए और 22 अप्रैल को इन्हें लाहौर सफारी चिड़ियाघर ले जाया जाएगा.

