UAE के किशोर को स्टेन्सिल पोर्ट्रेट के लिए PM ने लिखी 'दिल को छू लेने वाली' चिट्ठी

शशिकुमार का परिवार केरल का रहने वाला है. उसने यह तस्वीर जनवरी महीने में दुबई के दौरे पर गए संसदीय मामलों के मंत्री वी मुरलीधरन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई थी.

पत्र में पीएम मोदी ने लिखा है, 'कला हमारे अंतरतम विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने और हमारी कल्पना को रचनात्मकता से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम है.आपके द्वारा बनाई गई तस्वीर पेंटिंग के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता और समर्पण, साथ ही साथ राष्ट्र के प्रति आपका प्यार और स्नेह भी को भी दर्शाता है.'

Thanks a million to honourable @PMOIndia Shri @narendramodi for his kind words in this letter appreciating my painting . This is a big motivation and source of inspiration for budding artists like me . Many thanks to @MOS_MEA & @cgidubai for helping my painting reach @PMOIndiapic.twitter.com/KL8MOUnyfK