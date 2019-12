UK Elections: एग्जिट पोल में पीएम बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी को स्पष्ट बहुमत

ब्रिटेन के आम चुनावों (UK Elections) में एक बार फिर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनती दिख रही है. एग्ज़िट पोल में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की पार्टी को स्पष्ट बहुमत (UK Election Results) मिलता दिखाई दे रहा है. इन चुनाव नतीजों से ब्रेग्जिट का भविष्य़ भी तय होना है. कहा जा रहा है कि दोबारा बोरिस जॉनसन की सरकार बनने पर ब्रेग्ज़िट का रास्ता भी साफ होगा.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq