Coronavirus: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) भी कोरोना वायरस (Coronavirus) के श‍िकार हो गए हैं. उनकी जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है. बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. बोरिस जॉनसन में हल्के लक्षण दिखाई दिए और कोरोना वायरस की उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. हालांकि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर उन्होंने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो सरकार का नेतृत्व करते रहेंगे.

ब्रिटिश पीएम ने लिखा, 'पिछले 24 घंटों में मुझमें हल्के लक्षण दिखे हैं और मेरी कोरोना वायरस की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मैं सेल्फ आइसोलेशन में जा रहा हूं लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार का नेतृत्व करता रहूंगा. हम साथ मिलकर इस वायरस को हरा सकते हैं.'

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government's response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLivespic.twitter.com/9Te6aFP0Ri