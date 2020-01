तेहरान से टेकऑफ के बाद 180 सवारियों के साथ यूक्रेनियन एयरलाइन का विमान क्रैश: रिपोर्ट

ईरान की राजधानी तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से टेकऑफ के कुछ ही देर बाद 180 यात्रियों तथा क्रू सदस्यों को लेकर जा रहा यूक्रेनियन एयरलाइन का एक बोइंग 737 विमान क्रैश हो गया है. यह दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब शीर्ष ईरानी सैन्य जनरल कासिम सुलेमानी की एक अमेरिकी हवाई हमले में मौत हो गई है. सुलेमानी की हत्या के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है और खाड़ी क्षेत्र पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं. ईरान में अमेरिका से बदला लेने की मांग तेज हो रही है. इन्हीं मांगों के बीच ईरान ने बुधवार सुबह इराक स्थित दो अमेरिकी सैन्य कैंपों पर दर्जनों मिलाइस दागी हैं.

बता दें, ये मिसाइलें अमेरिकी कैंप अल-असद और इरबिल पर दागी गई हैं. हालांकि इन हमलों में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है. इन हमलों के कुछ घंटों बाद ही यह विमान क्रैश हुआ है. विमान के क्रैश होने के पीछे तकनीकी दिक्कतों का होना बताया जा रहा है. इस बारे में ईरान की अर्द्ध-सरकारी समाचार एजेंसी ISNA ने कहा, 'विमान तकनीकी दिक्कतों के चलते क्रैश हुआ.'

Iranian state TV reports Ukrainian airplane carrying 180 passengers and crew has crashed near airport in capital, Tehran: AP pic.twitter.com/yipppmpRHD