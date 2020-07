कोरोना की महामारी के बीच UN की चेतावनी, 'वर्ष 2020 में करोड़ों लोगों के कुपोषित होने का खतरा बढ़ा'

दुनियाभर में कोरोना के केसों की संख्‍या एक करोड़ के पार पहुंच गई है

Coronavirus Pandemic: कोरोना संकट ने दुनिया में भुखमरी और गरीबी का संकट बढ़ा दिया है. संयुक्त राष्ट्र ने फ़ूड सिक्योरिटी पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना संकट की वजह से बड़े स्तर पर भुखमरी और गरीबी बढ़ती जा रही है और साल 2020 में 8.3 करोड़ से 13.2 करोड़ लोगों के अल्पपोषित/कुपोषित होने का खतरा बढ़ गया है. गौरतलब है कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी की वजह से भुखमरी और गरीबी बढ़ती जा रही है. खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट "The State of Food Security and Nutrition in the World 2020" में कहा है --