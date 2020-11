US Election 2020 : आज होगा अगले राष्ट्रपति का फैसला, डोनाल्ड ट्रंप-जो बाइडेन की लड़ाई को लेकर यहां जानिए सबकुछ

अधिकतर राज्यों में 6 am EST यानी भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी. हालांकि, वरमॉन्ट में वोटिंग सबसे पहले शुरू होगी, वो भी 5 am EST यानी 3:30 pm IST पर. न्यूयॉर्क औऱ नॉर्थ डकोटा में सबसे पहले वोटिंग बंद होगी. यहां पर वोटर्स 9 pm EST यानी भारतीय समयानुसार बुधवार की सुबह 7:30 am बजे तक वोट डाल सकेंगे.