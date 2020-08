America: व्हाइट हाउस के बाहर चली गोली, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ले जाया गया सुरक्षित स्थान पर

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा , 'व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी हुई थी. लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में हैं. मैं सीक्रेट सर्विस के कर्मचारियों को उनके त्वरित और प्रभावी कार्य करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा. किसी शख्स को अस्पताल ले जाया गया है. लगता है कि उस शख्स को सीक्रेट सर्विस की तरफ से गोली मारी गई है.'

There was a shooting outside White House & seems to be very well under control. I would like to thank the Secret Service for doing their always quick & very effective work. Somebody has been taken to hospital. Seems the person was shot by Secret Service: US President Donald Trump pic.twitter.com/iJimpoB3Cs