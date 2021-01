10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रप पर महाभियोग के समर्थन में वोट दिया

डेमोक्रेटिक-नियंत्रित अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के समर्थकों द्वारा कैपिटोल (US Capitol siege) पर किए गए हमले को लेकर, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, ऐतिहासिक दूसरे महाभियोग (Impeachment against Trump) पर बहस के बाद महाभियोग के प्रस्ताव को पास कर दिया. 197 के मुक़ाबले 232 वोटों से महाभियोग का प्रस्ताव पास हो गया है.10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी महाभियोग के पक्ष में वोट दिया.अब सीनेट में 19 जनवरी को ये प्रस्ताव लाया जाएगा.