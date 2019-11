अमेरिकी शख्स ने भारतीय खाने को बताया 'बकवास', लोगों ने पूछा क्या आपके पास टेस्ट बड्स हैं?

भारतीय खाना (Indian Cuisine) दुनियाभर में मशहूर है और ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे देश का खाना काफी पसंद करते हैं. अगर आप यूट्यूब (Youtube) पर जाएंगे और ''विदेशी ईटिंग देसी फूड'' सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत से वीडियो आएंगे. इन वीडियोज में आप जिन लोगों को देखेंगे वो देसी खाना खा कर काफी खुश नजर आएंगे क्योंकि हमारे देश के खाने में लोगों को अलग अलग मसाले और स्वाद मिलता है. ऐसे में देसी खाने से प्यार न होना बेहद मुश्किल है.

यह भी पढ़ें: इस बार सर्दी में आप भी अपने घरवालों को बनाकर खिलाएं स्वादिष्ट पंजिरी

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर पर एक शख्स ने ट्वीट करते हुए लोगों से ''विवादास्प्द भोजन'' की राय मांगी थी. इस पर जवाब देते हुए यूएस के एक प्रोफेसर टॉम निकोल्स ने लिखा, ''भारतीय खाना काफी बकवास होता है लेकिन हम दिखाते हैं कि यह अच्छा है''.

यहां देखें ट्वीट

Indian food is terrible and we pretend it isn't. https://t.co/NGOUtRUCUN — Tom Nichols (@RadioFreeTom) November 23, 2019

प्रोफेसर टॉम निकोल्स के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए कहा कि उनके पास टेस्ट बड्स ही नहीं है. इसके अलावा भी यूजर्स ने इस पर अलग अलग रीएक्शन दिए.

WTFFFFFFFF??????



Honestly I could eat for the rest of my life. You must be used to undercooked boiled chicken. — Biden can't see Black Women 5 feet away from him (@ReginaA1981) November 25, 2019

Don't know what he had...but for certain he will miss some of the best cuisine in the worlds. But then your buds have to also evolve beyond fish and chips. pic.twitter.com/M6M5QNNAwH — Harbans Singh Jai Shri Ram (@brfharbans) November 24, 2019

k u wanna return our spices from the past 400 years https://t.co/AtDh1Uykga — Roshini Nair (like ) (@nairoshini) November 23, 2019

ट्विटर पर लगातार लोगों के ट्रोल करने के बाद टॉम निकोल्स ने एक अन्य ट्वीट किया. इसमें उन्होंने लिखा, 'मैंने भारतीय खाना केवल यूके और यूएस के रेस्टोरेंट में खाया है'.