यूएस नेवी का विमान अल्बामा में क्रैश, 2 पायलटों की मौत

अमेरिकी नौसेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, "यूएस नेवी का T-6B टेक्सन-2 विमान अल्बामा के फॉले में करीब शाम 5 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में सवार क्रू सदस्यों की दुर्घटना में मौत हो गई है. मृतक पायलटों का नाम जारी नहीं किया गया है."

T-6B Crash in Foley, AL:

A U.S. Navy T-6B Texan II aircraft crashed in Foley, Alabama, at approximately 5 p.m. CST today. The aircrew did not survive the crash. The names of the deceased will not be released until 24 hours after the next-of-kin notification.