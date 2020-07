चीन ने दी DF-21D और DF-26 मिसाइलों की धमकी, तो अमेरिका की नेवी ने यह बात कहकर उड़ाया मजाक

दरअसल चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के ट्विटर पर लिखा गया कि चीन के पास एंटी एयरक्राफ्ट हथियार, जैसे कि DF-21D और DF-26, एयरक्राफ्ट करियर किलर मिसाइल हैं. दक्षिणी चीन सागर पूरी तरह से पीएलए (PLA) के नियंत्रण में है. इस इलाके में अमेरिकन सेना के एयरक्राफ्ट करियर के किसी भी तरह की गतिविधि पीएलए के लिए दिल बहलाने से ज्यादा कुछ भी नही हैं. आपको बता दें कि यह बात ग्लोबल टाइम्स में एक एक्सपर्ट के बयान के हवाले से लिखा गया है.

And yet, there they are. Two @USNavy aircraft carriers operating in the international waters of the South China Sea. #USSNimitz & #USSRonaldReagan are not intimidated #AtOurDiscretionhttps://t.co/QGTggRjOul