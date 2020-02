भारत दौरे से पहले बोले डोनाल्ड ट्रंप- PM मोदी मेरे दोस्त हैं और मैं भारत जाने का इंतजार कर रहा हूं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस माह अपनी भारत यात्रा को लेकर उत्सुक हैं और उन्होंने संकेत दिए कि उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. ट्रंप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आमंत्रण पर 24 और 25 फरवरी को भारत आ रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति गुजरात के अहमदाबाद भी जाएंगे और वहां एक स्ट्रेडियम में मोदी के साथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

व्हाइट हाउस द्वारा ट्रंप की भारत यात्रा की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद राष्ट्रपति ने अपने ओवल कार्यालय में संवाददाताओं से कहा, ‘वह (मोदी) बहुत भद्र पुरुष हैं और मैं भारत जाने को उत्सुक हूं. हम इस माह अंत में जाएंगे.'' एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने संकेत दिए कि वह भारत के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24-25 फरवरी को भारत का दौरा करेंगे : व्हाइट हाउस

उन्होंने कहा,‘‘ वे (भारतीय) कुछ करना चाहते हैं और हम देखेंगे...अगर हम कोई सही समझौता कर सके तो उसे करेंगे.''

वहीं अमेरिका में भारत के नवनियुक्त राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ट्रंप की होने वाली यात्रा ट्रंप और मोदी के बीच ‘मजबूत व्यक्तिगत घनिष्ठता को दर्शाती है.' संधू ने कहा,‘‘ यह संबंधों को नई ऊंचाईयों पर ले जाने की उनकी मजबूत इच्छाशक्ति को भी दर्शाता है.'

US President Donald Trump: He's (PM Modi) a friend of mine, he's a great gentleman and I look forward to going to India. So we'll be going at the end of the month. https://t.co/OJIZ2vaGJ8