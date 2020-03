अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को बताया 'चाइनीज वायरस', ट्वीट कर कही यह बात...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस करार दिया है. बुधवार को अपने एक ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा,' मैंने हमेशा चीनी वायरस को गंभीरता से लिया. मैंने शुरुआत से ही बहुत अच्छे कदम उठाए. इस बाबत मैंने सबसे पहले चीन से लगने वाली सीमा को सील करने का काम किया था. यह सब मैंने सबकी इच्छा के विपरीत किया जिससे बहुत से लोगों की जान बचाई जा सके.'

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China - against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false!