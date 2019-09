अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने NSA जॉन बोल्टन को निकाला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जॉन बोल्टन (John Bolton) को निकाल दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन से इस्तीफा मांगा था. उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है.



I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....