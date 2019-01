डोनाल्ड ट्रंप की हमशक्ल महिला की PHOTOS वायरल, करती हैं आलू की खेती

अमेरिका के प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप हर दिन मीडिया में चर्चा में रहते हैं. लेकिन इस बार सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनकी हमशक्ल सोशल मीडिया पर छा रही हैं. जी हां, कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की हमशक्ल कोई आदमी नहीं बल्कि एक महिला होगी. एक स्पैनिश महिला जो आलू की खेती करती है, उसकी शक्ल हूबहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलती है.

बिज़नेस इनसाइडर ने हफिंगटन पोस्ट के हवाले से बताया कि इस महिला का नाम है Dolores Leis Antelo, जो 40 सालों से एक ऐसे इलाके में रह रही हैं जहां ना कम्प्यूटर है और ना ही फोन. वो अपने पति के साथ खेती करती है.

लेकिन अब ये Dolores इंटरनेट सेलेब्रिटी बन गई हैं. #SenoraTrump नाम के हैशटैग से इनकी और डोनाल्ड ट्रम्प की कई तस्वीरें शेयर की जा रही हैं. Dolores की पोती ने उन्हें सभी फोटोज़ दिखाईं.

इस लेडी और डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर पर मीम्स वायरल हो रहे हैं:-

#SeñoraTrump is a potato farmer who lives in Spain and has no WiFi ..



Does anyone get ideas? pic.twitter.com/DZCn3709Gg — myownspin(@myownspin) December 9, 2018