ट्रंप के ट्वीट को Twitter ने बताया भ्रामक तो भड़क गए US प्रेसिडेंट, कहा- ‘सोशल मीडिया बंद कर दूंगा’

ट्रंप ने बुधवार को किए गए अपने इस ट्वीट में लिखा, 'रिपब्लिकंस को लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंजर्वेटिव आवाज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं. हम उन्हें ऐसा करते रहने दें, उसके पहले ही उनपर सख्त नियम लगाए जाएंगे या इन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा.'

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can't let a more sophisticated version of that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

बता दें कि ट्रंप ने मंगलवार को मेल-इन वोटिंग (Mail-in Voting) को लेकर ट्वीट किए थे. इसमें उन्होंने कहा था कि मेल-इन वोटिंग से चुनाव में फ्रॉड बढ़ेगा और धांधली होगी. हालांकि, उन्होंने अपने दावे के पीछे कोई तर्क या सबूत नहीं दिया था.

....living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

उनके इन ट्वी्टस पर ट्विटर ने एक लिंक पोस्ट किया, जिसमें लिखा गया था कि मेल-इन बैलट्स पर तथ्य पढ़ें. ये इसलिए भी खास था क्योंकि ट्रंप के ट्वीट्स पर फैक्ट चेक या फिर वेरिफिकेशन को लेकर ट्विटर के पास बहुत पहले से रिक्वेस्ट आती रही हैं, लेकिन उसने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था. लेकिन इस बार ट्विटर ने ट्रंप के ट्वीट को लेकर यूजर्स को चेतावनी दी कि उनके तथ्य गलत हैं और इसे फैक्ट चेकर्स ने डिबंक किया है.

ट्विटर के इस कदम के बाद ट्रंप ने कहा कि देश में मेल-इन बैलट्स को जगह नहीं ली दी जानी चाहिए. इससे धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा और बैलट्स की चोरी बढ़ जाएगी. उन्होंने कहा, 'जो भी ज्यादा धोखाधड़ी करेगा, जीत जाएगा. सोशल मीडिया की तरह.'

....happen again. Just like we can't let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020



ट्रंप ने एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि वो इस बार भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे. बता दें कि नवंबर 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होने हैं.