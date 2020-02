अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24-25 फरवरी को भारत का दौरा करेंगे : व्हाइट हाउस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 24-25 फरवरी को भारत का दौरा करेंगे. व्हाइट हाउस ने मंगलवार को यह घोषणा की. व्हाइट हाउस ने एक ट्वीट में कहा है कि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24-25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारत की यात्रा पर जाएंगे! यह यात्रा अमेरिका-भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी और अमेरिकी और भारतीय लोगों के बीच मजबूत और स्थायी बंधन को जाहिर करेगी.

विदेश मंत्रालय ने 16 जनवरी को कहा था कि राष्ट्रपति ट्रम्प की प्रस्तावित यात्रा को लेकर भारत और अमेरिका डिप्लोमेटिक चैनलों के माध्यम से संपर्क में हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने नई दिल्ली में एक ब्रीफिंग के दौरान कहा था "इस पर महीनों से अटकलें लगाई जा रही हैं... जब पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिले थे, तो उन्होंने उन्हें भारत आमंत्रित किया था. दोनों देश इस बारे में संपर्क कर रहे हैं. हम आपके साथ साझा करेंगे, जब हमें ठोस जानकारी मिलेगी."

पिछले सितंबर में ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में ट्रम्प के साथ मंच साझा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप और उनके परिवार को भारत आमंत्रित किया था. उन्होंने उनसे कहा था कि उनका भारत दौरा देशों के साझा सपनों को एक नई ऊंचाई देगा.

अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को महाभियोग के सभी आरोपों से किया बरी

The White House: President Donald Trump&his wife Melania Trump will travel to India from February 24-25 to visit PM Narendra Modi. The trip will further strengthen the US-India strategic partnership&highlight the strong&enduring bonds between American&Indian people. (File pic) pic.twitter.com/ir0Ns82YAp