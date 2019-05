एक शब्द की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फिर उड़ा मजाक, ट्वीट में कर बैठे गलती

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने ट्वीट को लेकर हंसी का पात्र बन गए हैं. श्रीलंका में हुए बम विस्फोटों में 13 करोड़ 80 लाख लोगों के मरने की बात कहने वाले ट्रंप गलत स्पेलिंग लिखने के कारण हंसी का पात्र बन गए थे. ट्रम्प ने ट्विटर पर लिखा कि विशेष वकील रॉबर्ट मुलर को कांग्रेस के समक्ष पेश नहीं होना चाहिए. अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले कहा था कि वह मुलर को गवाही से नहीं रोकेंगे और इस पर अंतिम निर्णय अर्टानी जनरल विलियम लेंगे.

मुलर की 448 पन्नों की जांच रिपोर्ट में 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप संबंधी कोई सबूत नहीं मिले. हालांकि उनकी गवाही से कांग्रेस को ऐसी नई जानकारियां मिल सकती हैं जो अन्यथा सामने नहीं आ सकीं.

Despite the tremendous success that I have had as President, including perhaps the greatest ECONOMY and most successful first two years of any President in history, they have stolen two years of my (our) Presidency (Collusion Delusion) that we will never be able to get back.....