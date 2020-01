डोनाल्ड ट्रंप की धमकी- '...तो ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला होगा, हम दुनिया में सबसे बेहतर'

अमेरिका (America) ने बीते शुक्रवार बगदाद के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर हवाई हमला किया. इस हमले में ईरान (Iran) की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के मुखिया और उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था के आर्किटेक्ट जनरल कासिम सुलेमानी (Qasem Soleimani) की मौत हो गई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर यह हवाई हमले किए गए थे. ट्रंप की ओर से कहा गया कि कथित रूप से ईरान द्वारा भविष्य में किए जा सकने वाले संभावित हमलों को रोकने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. जिसके बाद ईरान ने सख्त लहजे में अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली. डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ट्वीट कर ईरान को हमला करने के हश्र को लेकर चेतावनी दी है.

बगदाद के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अमेरिकी हवाई हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत

डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले ट्वीट किया, 'उन्होंने हम पर हमला किया और हमने उन्हें जवाब दिया. अगर उन्होंने फिर से हमला किया तो मैं उन्हें सख्त लहजे में नसीहत देना चाहता हूं कि ऐसा हरगिज न करें क्योंकि इस बार हम उनको ऐसा जवाब देंगे, जैसा शायद ही पहले कभी दिया गया हो.' ट्रंप ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, 'अमेरिका ने दो ट्रिलियन डॉलर सिर्फ सैन्य सामानों (हथियारों) पर खर्च किए हैं. हम सबसे बड़े हैं और दुनिया में सबसे बेहतर हैं. अगर ईरान अमेरिकी बेस या किसी अमेरिकी नागरिक पर हमला करता है तो हम उनके पास ब्रांड न्यू खूबसूरत हथियार भेजेंगे और वो भी बगैर किसी हिचक के.'

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation!