अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी- हम पर हमला किया तो 52 ठिकानों पर करेंगे अटैक

अमेरिका (America) ने बीते शुक्रवार बगदाद के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर हवाई हमला किया. इस हमले में ईरान (Iran) की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के मुखिया और उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था के आर्किटेक्ट जनरल कासिम सुलेमानी (Qasem Soleimani) की मौत हो गई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर यह हवाई हमले किए गए थे. ट्रंप की ओर से कहा गया कि कथित रूप से ईरान द्वारा भविष्य में किए जा सकने वाले संभावित हमलों को रोकने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. जिसके बाद ईरान ने सख्त लहजे में अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली. अब ट्रंप ने जवाब देते हुए तीन ट्वीट किए हैं और कहा है कि अगर किसी भी अमेरिकी नागरिक और संपत्ति पर ईरान ने हमला किया तो उनकी ओर से ईरान की 52 बेहद खास जगहों पर हमला किया जाएगा.

बगदाद के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अमेरिकी हवाई हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, 'ईरान बदला लेने की बात कहते हुए अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है. हमने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके आतंकी नेता को निशाना बनाया, जिसने हाल ही में एक अमेरिकी को मार डाला था और कई लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया था. उन लोगों के बारे में नहीं बता रहा हूं जिन लोगों को उसने अपने जीवनकाल में मार डाला, उसमें सैकड़ों ईरानी प्रदर्शनकारी भी थे.'

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!