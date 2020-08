अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के छोटे भाई का 71 साल की उम्र में निधन

भाई के निधन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, 'भारी मन से साझा कर रहा हूं कि मेरे शानदार भाई रॉबर्ट का आज रात निधन हो गया. वो सिर्फ मेरे भाई नहीं थे, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी थे. उनकी बहुत याद आएगी, लेकिन हम फिर से मिलेंगे. उनकी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी. रॉबर्ट, मैं तुमसे प्यार करता हूं. ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दें.'

Uncle Robert, we love you. You are in our hearts and prayers, always.