जो बाइडेन ने चुने अपने कैबिनेट के शीर्ष अधिकारी, लैटिन अमेरिकन को बनाया इमिग्रेशन का हेड

वहीं, बाइडेन ने एक अहम फैसला लेते हुए सबसे पहले-पहले लैटिन अमेरिकन, क्यूबा में जन्म वकील अलेहान्द्रो मायोरकस को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का हेड बनाया है. यही डिपार्टमेंट अमेरिका में इमिग्रेशन के मामले देखता है.

उन्होंने ने पूर्व सीआईए डायरेक्टर एवरिल हेन्स को अपना डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलीजेंस बनाया है. एवरिल यह पद संभालने वाली पहली महिला होंगी. अगले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फेडरल रिजर्व की पूर्व अध्यक्ष जैनेट येलेन को वित्त मंत्री पद के लिए चुना है. येलेन बाइडेन की आर्थिक नीतियों को आकार और दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी. वित्त विभाग की कमान संभालने वाली वह पहली महिला होंगी. येलेन, बाइडेन की अहम सलाहकार तथा उनके आर्थिक एजेंडे की प्रवक्ता भी होंगी.

बाइडेन ने यह भी कहा कि वो अनुभवी डिप्लोमैट लिंडा-थॉमस-ग्रीनफील्ड को कैबिनेट के सदस्य का दर्जा देते हुए उन्हें यूनाइटेड नेशंस का दूत बनाएंगे. बाइडेन ने एक ट्वीट करते हुए अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम और फॉरेन पॉलिसी टीम के सदस्यों की घोषणा की थी.

Today, I'm announcing the first members of my national security and foreign policy team. They will rally the world to take on our challenges like no other—challenges that no one nation can face alone.



It's time to restore American leadership. I trust this group to do just that. pic.twitter.com/uKE5JG45Ts