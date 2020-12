जो बाइडेन ने Live TV पर ली Covid-19 की Pfizer की वैक्सीन, बोले- 'डरने की कोई बात नहीं'

बाइडेन ने अमेरिकी जनता से कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर 'लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है' और तब तक के लिए वो मास्क लगाते रहे और 'एक्सपर्ट्स की बात सुनें'.

Today, I received the COVID-19 vaccine.



To the scientists and researchers who worked tirelessly to make this possible — thank you. We owe you an awful lot.



And to the American people — know there is nothing to worry about. When the vaccine is available, I urge you to take it. pic.twitter.com/QBtB620i2V