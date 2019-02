अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए दोनों देशों से "संयम बरतने" का आह्वान किया है. वहीं, अमेरिका ने पाकिस्तान से आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को कहा है. अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत के बाद एक बयान में कहा कि हम भारत और पाकिस्तान को संयम बरतने और किसी भी कीमत पर इस तनाव को बढ़ाने से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि 'मैंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से बातचीत की और उन्हें स्थिति को खराब ना करने और सैन्य कार्रवाई नहीं करने की बात कही है. उन्होंने आगे कहा कि हमने कहा है कि पाकिस्तान वर्तमान तनाव को कम करने और अपनी धरती पर सक्रिय आतंकवादी समूहों के खिलाफ सार्थक कार्रवाई करने की प्राथमिकता पर जोर दे.

