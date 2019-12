Video: बेटी को खुश करने के लिए पिता ने टीवी पर चल रहे कार्टून के साथ किया ऐसा, लोगों ने कहा ''SO CUTE''

खास बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो पिता ने कार्टून के साथ किया मैजिक वीडियो को देख ट्विटर पर लोगों ने कहा 'सो क्यूट'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वैसे तो बहुत से वीडियोज वायरल होते रहते हैं जो लोगों को काफी पसंद आते हैं और उन पर वो अलग अलग तरह के रिएक्शन देते हैं. लेकिन 9 दिसंबर को एक ट्विटर (Twitter) हैंडल ने ऐसा वीडियो शेयर किया जिसे देख आप भी कहेंगे ''So Cute''. दरअसल, इस वीडियो को ''वायरल वीडियोज'' नाम के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है. एक दिन पहले शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 691 हजार लोगों ने पसंद किया है और 184 हजार से अधिक ने इसे रीट्वीट किया है.

वीडियो में एक पिता अपनी बेटी के साथ टीवी पर लोकप्रिय कार्टून 'टॉम एंड जैरी' देख रहा है. इस दौरान पिता टीवी में दिख रहे टॉम के साथ मस्ती कर रहा है, जिसे देख बच्ची खुशी से उछल रही है और नाच रही है. दरअसल, पिता एक स्ट्रॉ के साथ यह जादू कर रहा है. बता दें, टॉम एंड जैरी के इस एपिसोड में जैरी इनविज़िबल होता है और असल में वह यह सब करता है लेकिन वीडियो में पिता ने अपनी बेटी को खुश करने के लिए एक ट्रिक प्ले करते हुए स्ट्रॉ से ऐसा किया.

यहां देखें वीडियो-

वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ''यह बहुत मजेदार है... मुझे टॉम एंड जैरी बहुत पसंद है और इस पिता ने बच्ची को खुश करने के लिए वीडियो में जो किया वो काफी अच्छा है''.

वहीं एक अन्य ने लिखा, ''यह पिता कितना चालाक है ? और बच्ची कितनी एक्साइटेड है''.

वहीं कुछ अन्य यूजर्स ने GIF शेयर करते हुए वीडियो पर अलग अलग तरह से रिएक्ट किया.