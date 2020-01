Video: ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नजर आया UFO तो ट्विटर पर फिर शुरू हुई Aliens के होने की बहस

मेक्सिको (Mexico) के पॉपोकेटपेटल ज्वालामुखी (Popocatepetl volcano) में सोमवार शाम को विस्फोट हुआ, जिससे चारों ओर लावा और आसमान में धुएं के बादल छा गए. न्यूज वेबसाइट एसओटीटी के मुताबिक, सरकार ने विस्फोट की तस्वीरें और वीडियो को कैमरे में कैद करने की योजना बनाई थी और इस वजह से जब ज्वालामुखी फटा तो कैमरे में विस्फोट का वीडियो कैमरे में कैद हो गया. इसके फुटेज को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद लोग एक बार फिर से यूएफओ (UFO) की चर्चाएं करने लगे हैं. आपको बता दें, सरकार द्वारा जारी किए गए वीडियो में ज्वालामुखी के पीछे एक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है.

यह भी पढ़ें: Aliens की मौजूदगी पर ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट ने कहा, ''शायद धरती पर पहले से...''

विस्फोट के फुटेज में सेंट्रल मेक्सिको (Central Mexico) में स्थित पॉपोकेटपेटल ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चारों ओर लावा उगलता हुआ और हवा में राख और धुएं के बादल भेजता हुआ नजर आ रहा है. इसी बीच विस्फोट के कुछ पलों बाद, एक रहस्यमयी सफेद रोशनी ज्वालामुखी के बाईं से दाईं ओर जाती हुई नजर आती है, जिसके कारण लोग सोशल मीडिया पर एलियन्स की चर्चा कर रहे हैं.

एक यूजर ने स्पैनिश में लिखा, ''ज्वालामुखी के पास से एक सॉसर शेप का ऑब्जेक्ट निकला''. वहीं एक अन्य ने लिखा, ''ये क्या है? ज्वालामुखी के पास यह क्या हुआ?'' द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक यह शायद एलियन स्पेसशिप है. वहीं कई अन्य लोगों का कहना है कि एक दम से नजर आई रोशनी शूटिंग स्टार हो सकता है या फिर मीटियोरोइड हो सकता है.

UFO zooms across volcano, seconds after it erupts in Mexico https://t.co/Hertjj6EtO