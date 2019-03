भारी बारिश से मची तबाही, बहा ले गई पूरा Bridge, बार-बार देखा जा रहा है दिल दहलानेवाला ये Video

कुदरत के कहर के आगे किसी की नही चलती. भूकंप हो या फिर बाढ़, जब भी आती है कुछ नहीं बचता. ये प्राकृतिक आपदा अपने साथ सब बहा कर ले जाती हैं. हाल ही में कुदरत का भयानक कहर देखने को मिला. जब एक लंबा-चौड़ा मज़बूत ब्रिज पानी की लहरें अपने साथ बहा कर ले गईं. आप भी देखिए ये सहमा देने वाला वीडियो...

ये नज़ारा न्यूजीलैंड के वाइओ ब्रिज़ (Waiho Bridge) का है. जब तेज़ बारिश अपने साथ इसे बहा कर ले जाती है. वेस्टलैंड शहर में इस भयानक बारिश के चलते इमरजेंसी घोषित किया हुआ है.

इस बारिश के चलते लोगों से गुज़ारिश की गई है कि अपने घरों से ना निकलें. रोड और यातायात के सभी साधन बंद किए हुए हैं.

वेस्टलैंड की मेयर Bruce Smith का कहना है कि इस शहर में 100 सालों बाद ऐसी बारिश हुई है. असर पूरे शहर पर देखा जा रहा है. मैंने सभी नदियों में ऐसा उफान पहले नहीं देखा है.

इस आपातकालीन स्थिति को देखते हुए आस-पास के लोगों ने इलाके को खुद ही खाली कर दिया है.

ईरान में भी भारी बारिश का कहर जारी है. यहां ही दर्जनों लोगों ने जानें गवाईं और तबाही का मंजर अभी भी जारी है. इस शहर में हो रही भारी बारिश का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं.

17 people killed by flash floods in #Iran after heavy rain in the last few days. This video is from Shiraz, a major city in the south. Horrific images. (Thread) pic.twitter.com/8J7XNVE9tY