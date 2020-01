BJP नेता को वॉशिंगटन पोस्ट के संपादक का जवाब- जेफ बेजोस हमें नहीं बताते क्या लिखना है

दुनिया की दिग्गज कंपनी अमेजन (Amazon) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेफ बेजोस (Jeff Bezos) बीते दिनों तीन दिवसीय भारत दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने देश के कई प्रमुख कारोबारियों और फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की. उन्होंने मोदी सरकार के किसी भी मंत्री से मुलाकात नहीं की. कथित तौर पर बताया गया कि बेजोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मिलने का वक्त मांगा था लेकिन पीएमओ से उन्हें अपॉइन्टमेंट नहीं मिली. बीजेपी नेता विजय चौथाईवाले ने ट्वीट कर बेजोस के स्वामित्व वाले 'वॉशिंगटन पोस्ट' के बहाने उनपर तंज कसा. जिसके बाद 'वॉशिंगटन पोस्ट' के संपादक एली लोपेज ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि जेफ बेजोस उन्हें नहीं बताते हैं कि क्या लिखना है.

अमेजन के CEO जेफ बेजोस ने मांगा था PM मोदी से मुलाकात का वक्त, लेकिन कर दिया गया मना- सूत्र

दरअसल विजय चौथाईवाले ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया था, 'मिस्टर जेफ बेजोस, वॉशिंगटन डीसी में अपने कर्मचारियों को बताइएगा, नहीं तो आपका रिझाने की कोशिश समय और पैसे को बर्बाद करने जैसी होगी.' 'वॉशिंगटन पोस्ट' के एडिटर एली लोपेज ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा, 'मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि जेफ बेजोस वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों को नहीं बताते हैं कि उन्हें क्या लिखना है. स्वतंत्र पत्रकारिता सरकारों को रिझाने के लिए नहीं होती है. हमारे पत्रकारों और लेखकों का काम भारतीय लोकतंत्र की परंपराओं के अनुसार ही होता है, जिसपर सवाल नहीं उठाया जा सकता.'

Just to clarify: Jeff Bezos doesn't tell Washington Post journalists what to write. Independent journalism is not about charming governments. But there's no question the work of our correspondents and columnists fits within India's democratic traditions. https://t.co/TzrMZoCw69