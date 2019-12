Viral Video: मशीन में फंसा बच्चा, मां करती रह गई बाहर निकालने की कोशिश लेकिन....

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा (Toddler) स्की-बॉल मशीन (Skee-Ball Machine) में फंसा हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद भी वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं होता.

डेली मेल के मुताबिक, यह घटना संयुक्त राज्य अमेरिका के लास वेगस (Las Vegas) की है, जहां के गेमिंग आर्केड में एक बच्चा स्की-बॉल मशीन पर चढ़ जाता है और उसकी मां उसका एक पैर पकड़ कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह बाहर आने से मना कर देता है. बता दें, इस वीडियो को अब तक 13.5 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 13 सेकेंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला बच्चे को कहती है, ''मुझे अपना दूसरा पैर दो... मुझे अपना दूसरा पैर दो...'' लेकिन लगता है कि बच्चा अपना एक पैर भी अपनी मां को नहीं पकड़ाना चाहता.

यह भी पढ़ें: वायरल हो रहे इस TikTok VIDEO ने लोगों को किया कंफ्यूज, आप भी देखकर चकरा जाएंगे

Have a kid it will be fun they said pic.twitter.com/4e95xzQYp7 — CB (@DabAndGo) November 17, 2019

इस वीडियो पर कई लोगों के अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं. इस वीडियो पर ट्वीट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ''मेरा 3 साल का बच्चा मैक डॉनल्ड्स के प्ले कैसल में सबसे ऊपर चढ़ गया था और इसके बाद जब उसे लगा कि वह काफी ऊपर आ गया तो वह रोने लगा. मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि नीचे आ जाओ लेकिन वह नहीं आया. आखिर में हम ने मैकडॉनल्ड में काम करने वाले कैशियर को उसे बाहर निकालने के लिए कहा''.

My three year old son went into the McDonald's Play Castle and climbed all the way to the top and froze when he realized how high he was. He's up there crying his eyes out and I'm trying to talk him down. Finally, we sent the tiniest little cashier on duty in to bring him down.. — Olivia Day (@OliviaD68564995) November 17, 2019

वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, ''मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे की मां कितनी देर से उसे नहीं देख रही थी कि वह ऐसा कर पाया.''

What I'm trying to figure out is how long his mom wasn't watching him for him to do that — Michael Vicks Vapor Rub (@thegreatkasza) November 17, 2019

looks fun tho, I've always wanted to climb them things kids give us an excuse to do stuff we've always wanted to do — (@steezyghostt) November 17, 2019