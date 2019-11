Watch: रोबोट लेकर आया कॉफी! इस होटल की रूम सर्विस ने जर्नलिस्ट को किया सरप्राइज

चीन के शंघाई (Shanghai) के एक होटल में रह रहीं मेहमान उस वक्त आश्चर्यचकित हो गईं जब उनके कमरे में रूम सर्विस (Room Service) के तौर पर एक रोबोट (Robot) पहुंचा. दरअसल, अमेरिका की जर्नलिस्ट ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो (Video) में एक रोबोट उनके कमरे में कॉफी पहुंचाता है. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, ''मैंने अपने शंघाई के होटल के कमरे में कॉफी पॉड्स के लिए फोन किया और वो इस तरह से मुझ तक पहुंचाई गई''.

आपको बता दें, इस वीडियो को एना फिफिल्ड ने 20 नवंबर को शेयर किया था. इसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया. बता दें, वीडियो को अब तक 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है. वहीं 29,000 से अधिक लोगों ने इस लाइक किया है और वीडियो को 6,000 बार रीट्वीट किया गया है.

यहां देखें वीडियो:

I called for more coffee pods in my Shanghai hotel room and this is how they came to me: pic.twitter.com/zqc9OLpXHA