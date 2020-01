होटल की चौथी मंजिल की खिड़की से निकलकर रेलिंग पर चलने लगी बच्ची और फिर... देखें Viral Video

सोशल मीडिया पर अक्सर ही कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. कई बार यह वीडियो बेहद मजेदार होते हैं लेकिन कभी-कभी इस तरह के वीडियो लोगों को डरा भी देते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों इसी तरह का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची होटल की तीसरी मंजिल पर खिड़की से बाहर निकल कर रेलिंग पर चलते हुए नजर आ रही है.

ट्विटर पर इस वीडियो को एक रेडियो प्रड्यूसर ने शेयर किया है, जिसका नाम जेर डिक्सॉन (Jer Dixon) है. इस वीडियो को देखकर एक पल के लिए आप भी घबरा जाएंगे. वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर यूजर ने लिखा, ''यह देखने के लिए बहुत ही भयानक है. इस वीडियो को टेनेरिफ (Tenerife) में रिकॉर्ड किया गया है. यूजर ने आगे लिखा, ''मैं इस वजह से बच्चों के साथ छुट्टियों पर जाते वक्त हमेशा ग्राउंड फ्लोर का कमरा बुक करता हूं''.

This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife... I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ