एयरपोर्ट में भरा बारिश का पानी, Video देख लोग बोले - ये है देश का सबसे खराब हवाईअड्डा

भारी बारिश और बाढ़ का कहर इतना बढ़ गया है कि अब एयरपोर्ट जैसी जगहों पर भी परेशानी बढ़ गई है. जी हां, एयरपोर्ट पर पानी भरने से यात्रियों को खासा परेशानी हो रही है. तस्वीर में दिख रहा नज़ारा लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट का है. यात्रियों से भरे रहने वाले इस एयरपोर्ट में अब पानी भर रहा है, जिससे यहां आने-जाने वाले यात्रियों को दिक्कतें हो रही है.

यूरो न्यूज़ के मुताबिक पूरे एयरपोर्ट पर ये पानी भारी बारिश और आंधी की वजह से हुआ. ये तेज बारिश और आंधी पूरे यूनाइटेड किंगडम में थी.

The worst airport in the country @LDNLutonAirporthttps://t.co/TbyyqdM2zq — James Neal (@JamesNeal91) August 9, 2019

इस तरह एयरपोर्ट पर पानी 15 मिनट तक गिरता रहा, जिसकी वजह से फ्लाइट देरी से उड़ीं. क्योंकि ये यात्री वक्त पर चेक-इन नहीं कर पा रहे थे.

ट्विटर पर ये वीडियो काफी वायरल हुआ और लोगों में गुस्सा भी दिखा. वहीं, लंदन ल्यूटन एयरपोर्ट ने भी ट्विटर पर इस वाटर डैमेज से परेशान हो रहे यात्रियों से माफी मांगी.

OMG! That is ridiculous! — Don Hood (@Donhood7) August 9, 2019

That's why we are waiting — Rosalind Johnson (@Theatresaurus) August 9, 2019

बारिश का ऐसा नज़ारा सिर्फ विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी देखने को मिल रहा है. यहां बारिश इस कदर तबाही मचा रही है कि बाढ़ जैसा मंजर है. लोगों के घर डूब चुके हैं. एनडीआरएफ की टीमें लोगों को बचा रही हैं.