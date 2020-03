कोरोनावायस से जंग लड़ने के लिए करीब 5,900 करोड़ रुपये की मदद देगी गूगल, CEO सुंदर पिचाई ने किया ये ट्वीट

दुनिया भर में कोरोनावायरस (Coronavirus) के खतरे को देखते हुए चुनौतियों से निपटने के लिए गूगल और उसकी मूल कंपनी अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने छोटे एवं मझोली इकाइयों (SMB), स्वास्थ्य संगठनों और सरकारी एजेंसियों तथा स्वास्थ्यकर्मियों का समर्थन करने के लिए 80 करोड़ डॉलर (करीब 5900 करोड़ रुपये) से अधिक की मदद देने की प्रतिबद्धता जताई है. पिचाई ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी. दुनियाभर में कोरोनावायरस लगातार अपने पैर फैला रहा. इस बीमारी से करीब 20,000 लोगों के मौत होने की सूचना है.

सुंदर पिचाई ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा- "दुनियाभर में छोटे एवं मझोले कारोबार को गूगल एड क्रेडिट के रूप में 34 करोड़ डॉलर मिलेंगे. ये राशि उन इकाइयों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके खाते पिछले एक साल से सक्रिय हैं. इसका नोटिफिकेशन उनके गूगल एड खाते पर नजर आएगा. इसके अलावा, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और 100 से ज्यादा सरकारी एजेंसियों को 25 करोड़ डॉलर की विज्ञापन सहायता दी जाएगी. वहीं, एनजीओ और बैंकों के लिए 20 करोड़ डॉलर का निवेश कोष बनाया जाएगा, जो एनजीओ और वित्तीय संस्थानों की मदद करेगा ताकि छोटे कारोबारों के लिए पूंजी की व्यवस्था की जा सके. इसके अलावा, उन्होंने अन्य सहायता देने की भी प्रतिबद्धता जताई है."

We're committing $800M+ in new #COVID19 response efforts, incl $340M in @GoogleAds credits for SMBs worldwide, $250M in ad grants for @WHO & 100+ govt orgs globally, a $200M investment fund for NGOs & banks to help small businesses access capital, and more https://t.co/oVj6MMs9Bl