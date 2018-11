पत्रकार अकोस्टा का प्रेस पास सस्पेंड, CNN ने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया, व्हाइट हाउस बोला- अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं

एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए व्हाइट हाउस ने सीएनएन के व्हाइट हाउस संवाददाता जिम अकोस्टा का प्रेस पास निलंबित (अस्थायी तौर पर अमान्य) कर दिया वहीं जिम का बचाव करते हुए सीएनएन ने कहा कि यह फैसला ‘लोकतंत्र के लिए खतरा' है. बुधवार को हुए संवाददाता सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीएनएन के प्रमुख व्हाइट हाउस संवाददाता जिम अकोस्टा के बीच तीखी नोंकझोंक होने के एक दिन बाद यह कार्रवाई की गई. व्हाइट हाउस ने अकोस्टा के बर्ताव को ‘घिनौना और आक्रोशित करने वाला' करार दिया. अकोस्टा और ट्रंप के बीच कहासुनी के बाद व्हाइट हाउस ने यह कदम उठाया. दोनों के बीच कहासुनी उस वक्त हुई जब सीएनएन संवाददाता ने बैठ जाने के राष्ट्रपति के निर्देश को नहीं माना और अमेरिकी सीमा की तरफ बढ़ रहे मध्य अमेरिकी प्रवासियों के कारवां पर उनकी राय जानने के लिए लगातार सवाल करते रहे.तब बेहद गुस्से में दिख रहे ट्रंप ने कहा, ‘बहुत हो गया.' इसके बाद व्हाइट हाउस की एक इंटर्न ने सीएनएन के पत्रकार के हाथ से माइक लेने की नाकाम कोशिश की.

We stand by our decision to revoke this individual's hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y