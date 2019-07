पीएम मोदी को जंगल एडवेंचर पर ले जाने वाले बेयर ग्रिल्स हैं खतरों के खिलाड़ी, जानिए दिलचस्प बातें

Man vs Wild Bear Grylls: 'मैन वर्सेज वाइल्ड' बेयर के साथ पीएम मोदी नजर आने वाले हैं.

बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) अपने सुपरहिट शो 'मैन वर्सेज वाइल्ड (Man Vs Wild)' के लिए दुनिया भर में जाने आते हैं. बेयर के इस शो में उनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं. बेयर ग्रिल्स के 'मैन वर्सेज वाइल्ड' के प्रोमो ट्वीट करने के बाद से उनकी और मोदी (PM Narendra Modi) की वीडियो और कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. 'मैन वर्सेज वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स ऐंड पीएम मोदी (Man Vs Wild with Bear Grylls & PM Modi)' का ये स्पेशल एपिसोड 12 अगस्त को रात नौ बजे रिलीज होगा. बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) का पूरा नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है. लंदन में पैदा हुए बेयर एक ब्रिटिश पूर्व एसएएस (स्पेशल एयर सर्विस) सर्विसमैन, सर्वाइवल इंस्ट्रकटर, लेफ्टिनेंट कर्नल और टेलीविजन शो प्रेजेंटर हैं. डिस्कवरी चैनल (Discovery Channel) पर प्रसारित होने वाले एडवेंचर शो 'मैन वर्सेज वाइल्ड' में आने के बाद दुनिया भर में वह मशहूर हो गए. बेयर दुनिया के ऐसे चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो किसी भी स्थित में सर्वाइव कर सकते हैं. उन्हें अक्सर शो में सांप-बिच्छू खाते देखा गए है. वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ब्रिटेन के सबसे युवा लोगों में से एक हैं. उस समय उनकी उम्र 23 साल थी. उनसे पहले ऑस्ट्रेलियाई/ब्रिटिश पर्वतारोही जेम्स एलन 22 साल की उम्र में ही एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके थे.

ग्रिल्स की पढ़ाई इटन हाउस, लुडग्रोव स्कूल, एटन कॉलेज और बर्कबेक, लंदन विश्वविद्यालय में हुई,जहां उन्होंने 2002 में हिस्पैनिक स्टडीज़ में अंशकालिक स्नातक डिग्री प्राप्त की. उन्होने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता से ऊंचाइयों पर चढ़ना और जहाज़ चलाना सीखा. स्कूल छोड़ने के बाद ग्रिल्स ने भारतीय सेना में शामिल होने पर विचार किया और सिक्किम व पश्चिम बंगाल, असम में हिमालय पर्वत श्रृंखला में पदयात्रा करते हुए कुछ महीने बिताए. 1994 से 1997 तक, यूनाइटेड किंगडम विशेष बल में चयन के बाद, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम विशेष बल के 21 रेजिमेंट विशेष वायु सेवा, 21 SAS (R) के साथ घुड़सवार सिपाही, जीवन-रक्षा प्रशिक्षक और गश्ती चिकित्सक के रूप में अंशकालीन सेवा की. उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में दो बार सेवारत रहने का दावा किया है.

'मैन वर्सेज़ वाइल्ड' शो में शिरकत कर बेहद उत्साहित हूं : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

पीएम मोदी के साथ बेयर ग्रिल्स

2007 में ग्रिल्स ने दावा किया कि उन्होंने हिमालय के ऊपर से, माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचाई पर, पैराजेट पैरामोटर द्वारा उड़ान भर कर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है. ग्रिल्स ने पर्वत की दक्षिण दिशा में 8 मील की दूरी पर 14,500 फीट की ऊंचाई से उड़ान भरी. ग्रिल्स ने रिपोर्ट किया कि चढ़ाई के दौरान उन्होंने नीचे चोटी को देखा और -60 °C तापमान को झेला. उन्होंने गंभीर रूप से कम ऑक्सीजन स्तर को सहा और अंततः 29,500 फ़ीट पर पहुंचे, जो 20,019 फ़ीट के पिछले रिकॉर्ड से लगभग 10,000 फीट और ऊंचा है. यह साहसिक कार्य विश्वव्यापी स्तर पर डिस्कवरी चैनल और साथ ही, ब्रिटेन के चैनल 4 के लिए फिल्माया गया था.





ग्रिल्स ने ब्रिटेन के चैनल 4 के लिए बॉर्न सरवाइवर: बेयर ग्रिल्स नामक एक श्रृंखला की मेज़बानी की जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमरीका में मैन वर्सस वाइल्ड के रूप में और यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका में डिस्कवरी चैनल पर अल्टीमेट सरवाइवर के रूप में प्रसारित हुआ. इस श्रृंखला में ग्रिल्स को दुर्गम स्थानों में छोड़ दिया जाता है और दर्शकों को दिखाया जाता है कि वे उन स्थानों में कैसे जीवित रहते हैं.

