स्कूल में स्टूडेंट्स से मिलने पहुंचा दुनिया का सबसे अमीर आदमी, छात्र ने पूछा - 'कौन है जेफ बेजोस...' देखें VIDEO

जेफ बेजोस (Jeff Bezos) दुनिया पर सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अमेरिकी राजधानी के एक हाई स्कूल के छात्र के लिए अमेजन के सीईओ (Amazon CEO) सिर्फ एक साधारण व्यक्ति की तरह ही हैं और अगर वह उसके सामने ही हैं, तो छात्र के लिए यह आश्चर्य की 'कोई बड़ी बात नहीं' है. एक वीडिया वायरल हो रहा है, जिसमें अमेजन के फाउंडर (Amazon Founder) और प्रेसिडेंट को डीसी स्थित डनबार हाई स्कूल में एक कंपनी के फाउंड कंप्यूटर साइंस क्लास का दौरा करते हुए और विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते हुए देखा जाता है.

जैसे ही बेजोस अमेरिका के आसपास कई पाठ्यक्रमों को फंड करने वाले अमेजन के 'फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम' के बारे में विद्यार्थियों से बात करना शुरू करते हैं, एक छात्र उसके पीछे बेठे अन्य छात्र से दो बार यह पूछता सुनाई देता है, "जेफ बेजोस कौन हैं?"

आप खुद ही देखिए ये वीडियो...

I like the fact that the student doesn't know who Jeff Bezos is...I think it's cool and refreshingpic.twitter.com/aFRCqK38Wj