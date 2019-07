घर में 11 लाख के नकली नोट छापकर महंगी गाड़ी खरीदने पहुंची महिला...शोरूम में कैश दिखाते ही हुआ कुछ ऐसा

महंगी गाड़ियां और लग्ज़री लाइफ किसे पसंद नहीं, लेकिन सैलरी हमारी ख्वाहिशों पर रोक लगा देती हैं. बावजूद इसके कई लोग प्लानिंग से चलते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं. लेकिन जर्मन की एक लड़की ने अपने सपनों की महंगी गाड़ी लेने के लिए पैसों का इस तरह से इंतजाम किया कि सुनने वाले हैरान रह गए.

जर्मनी की एक 20 साल की लड़की ने ऑडी ए3 (Audi A3) खरीदने के लिए अपने घर में ही 11.5 लाख की छपाई कर डाली. जी हां, इस लड़की ने अपने घर में मशीन से नकली नोट छाप लिये ताकि वो अपनी मनपसंद कार ले सके.

ये Audi A3 खरीदना चाहती थी लड़की...

