जंगल में लगी थी भीषण आग, महिला ने शर्ट उतारकर ऐसे बचाई इस जानवर की जान, देखें VIDEO

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पिछले कई हफ्तों से लगी आग के कारण सैकड़ों जीवों की मौत हो चुकी है. न्यू साउथ वेल्स (NSW) और क्वीन्सलैंड के राज्यों की सुंदरता को जंगल में लगी आग ने नष्ट कर दिया है. पिछले कुछ हफ्तों में, कई कोआलाओं ने कथित तौर पर आग में दम तोड़ दिया है. हालांकि, इन कोआलाओं (Koala) को बचाने के लिए आसपास के लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में एक महिला कोआला को बचाती हुई नजर आ रही है. वीडियो में दिखाई दे रही महिला की पहचान टोनी डोहर्टी के रूप में की गई है, जो न्यू साउथ वेल्स की रहने वाली हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यह महिला कोआला को जंगल में फंसा हुआ देख तुरंत उसे बचाने के लिए गईं. जानकारी के अनुसार कोआला रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह जंगल की आग में फंस गया. जैसे ही कोआला ने पेड़ से छलांग लगाने की कोशिश की तो उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया. इस कारण कोआला का शरीर काफी जल गया.

A woman rescued a badly burnt and wailing koala from an Australian bushfire. The koala was spotted crossing a road amongst the flames near Long Flat in #NewSouthWales, on the eastern side of #Australia. #Koala#Koalas#KoalaHospital#Koalarescue#AustraliaBushfires#wildfirespic.twitter.com/DdA16UkAjp