ऑनलाइन कैब सर्विस ने लोगों के लिए आवागमन आसान कर दिया है. हालांकि, यह उस वक्त लोगों के लिए काफी निराशाजनक हो जाता है, जब रास्ते में जाम लगने के कारण कैब के रेट बढ़ जाते हैं. हाल ही में न्यूयॉर्क (New York) की एक महिला उस वक्त हैरान रह गई जब उसे अपने फोन पर उबर ऐप (Uber App) में सबसे सस्ता ऑप्शन हेलीकॉप्टर का दिखाई दिया. दरअसल, यह महिला जॉन एफ केनेडी एयरपोर्ट पर जाने के लिए कैब बुक कर रही थी.

फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक निकोल (Nicole) नाम की इस महिला ने अपने ट्विटर पर इसका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. वह अपने घर से जॉनी एफ केनेडी एयरपोर्ट पर जाने के लिए उबर बुक कर रही थी. हालांकि, उबर एक्स लेने पर उसे 126.84 डॉलर देने पड़ते, कैब पूल के लिए उसे 102.56 डॉलर देने पड़ते और तीसरा ऑप्शन हेलीकॉप्टर का था जो सबसे सस्ता था. इसके लिए निकोल को केवल 101.39 डॉलर देने पड़ते.

WHY THE FUCK IS THE UBER HELICOPTER THE CHEAPEST OPTION pic.twitter.com/sfemdDsoC0

निकोल के स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद ही ये तस्वीर वायरल हो गई. इस तस्वीर को 6.9 लाख से ज्यादा बार लाइक किया गया और इसे 1.3 लाख से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया. वहीं कई लोगों ने कहा कि उसे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए हैलीकॉप्‍टर राइड का ऑप्शन चुनना चाहिए था. वहीं कुछ सोच रहे थे कि हेलीकॉप्टर निकोल को कहां से पिक करता.

एक यूजर ने लिखा, ''मैं आपको नहीं जानता और आप मुझे नहीं जानती लेकिन आपको यह मेरे लिए करना होगा''.

I don't know you and you don't know me but you need to do this for me